美股小漲小跌，台股加權指數2日開低在17455.92點，呈現小跌，晶圓雙雄台積電（2330）開在平盤613元，聯電（2303）開高在65元，股王矽力-KY（6415）早盤一度大漲165元，創新高價4450元，帶動IC設計股股價向上攀升，電子股掌多頭兵符，占大盤成交比重達64％，位居大盤主流地位。

美國8月ADP就業再次低於市場預期，科技股領漲，那斯達克指數收紅再創新高。疫情對汽車供應鏈形成嚴重干擾，蔚來下修第三季交車、特斯拉第二代Roadster電動超跑可能拖到2023年才交車。

蘋果上漲0.45％，Apple Watch正發展測量血壓和體溫等健康感測新功能。費半下跌0.52％，Nvidia漲0.25%％，AMD跌0.66％，美光漲0.027％，台積電ADR上漲1.22％，聯電ADR大漲4.22％，日月光ADR收平盤。

統一投顧指出，指數在連續七日上漲後，1日以小跌作收，連續三日守在季線之上。不過，觀察指數短線急彈1200點，已回到前波起跌點附近，且隨著指數上漲，但成交量未明顯放大，加上科技產業景氣第四季雜音頻傳，報價概念股價格鬆動。預期指數短線恐陷入震盪整理，建議謹慎選股，保守操作。