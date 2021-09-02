漫長的暑假終於結束了，學生們也在昨（1日）開學日返回校園上課，不過開學首日，讓許多學生及家長手忙腳亂，阿翔的老婆Grace在臉書上透露光是學校、家裡就來回跑了6趟，大嘆：「這場硬仗超難打」。

阿翔老婆Grace表示為了準備3個小孩的開學日，可說是忙得人仰馬翻，除了將書包、衣物先備在門前，早上還設定好七點鬧鐘，讓全家能準時起床梳洗，最後像再打仗混亂中趕出門，不禁感嘆：「這場硬仗超難打」，不過目送小孩進校園時，眼淚就不自覺掉下來，更也不忘搞笑表示：「沒想到還來不及擦乾眼淚，就到了接小孩的放學時間」。

由於3個小孩放學時間不同，讓Grace無奈表示：「接送算下來來回回家裡，總共6次」，雖然來回奔波相當疲累，但小孩放學後立刻用定位手錶遙控：「媽媽我放學了來接我！現在出發喔！」讓她直呼：「惆悵感立刻被忙碌感強烈的佔據了啦」，最後不忘向孩子喊話：「寶貝們～希望你們上學後都很開心」，簡單一句話道盡為人父母的期許。

對此，網友也紛紛留言：「六次接送無限輪迴…想到都覺得好累，媽媽妳太強大」、「我每天屁股還沒坐熱又要接下一個了」、「6次，只想在妳額頭刻個慘字」、「妳好厲害，我生二個就夠累了」、「媽咪是真的很忙，我今天也著實體驗到了，根本沒時間難過」。