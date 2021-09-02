首批BNT疫苗今（2）日上午抵台，公費疫苗接種對象順序再度引發討論，對於第二類對象人數從9萬人膨脹至27萬人，被質疑是「特權疫苗」，指揮官陳時中搬出數據澄清，表示第二類中人數最多的是第一線警消海巡人員，而中央政府重要官員僅造冊1710名。對此，台北市議員徐巧芯拿出6月的媒體報導打臉，指出光衛福部就造冊4584人。台北市議員游淑慧則質疑，中央官員僅1710人，「那其他不是人嗎？」

對於陳時中所說，第二類人員中，中央政府重要官員僅造冊1710名。徐巧芯昨在臉書指出，根據6月的新聞，光是衛福部就造冊4584人，這還只是一個部會，不包含行政院其他部門，例如丁怡銘。徐巧芯認為應該公布名單，但她也提到，6月18日民進黨立委在立法院集體封殺「應公開第二類政府官員接種名單」提案。

民眾施打疫苗示意圖。（資料照／馮惠宜攝）

游淑慧也在臉書提及，國民黨立委林奕華曾踢爆，CDC將「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」共2335人，偷藏至第二類疫苗施打名單中。游質疑，那這又算中央還地方？她並表示，之前北市府好心肝的政風調查報告，就曾無意洩漏了一點點「第二類的國家機密」、「剛打過必留下痕跡」。

此外，游淑慧也說，到6月9日為止，中央CDC就指定了一堆疫苗用途，其中還有「100瓶三總打國安局」，等於一個國安局也打了千人份疫苗，「所以陳部長說，中央官員僅1710人……那其他不是人嗎？七月（農曆）還沒過呢」。

台北市議員游淑慧PO出資料指出，CDC指定疫苗用途並暫放於衛生局。（圖／摘自游淑慧臉書）

至於第二類中，有很多第一線的防疫人員，包含鄰里服務、警消、衛生同仁等，游淑慧表示，這些真正動手在防疫的人不需質疑；而是誰讓第二類「虛胖」？游說，「那些高薪高階官員、那些部會首長坐辦公室的幕僚小編們，那些只動動嘴開開會的……」，且還是民進黨立委集體封殺，否決公布第二類政府官員接種名單，失憶了嗎？