近來公費疫苗第二類對象人數備受關注，指揮中心公布第二類對象人數後，有綠營人士指出藍營執政縣市提報人數最多，指揮官陳時中1日回應，中央的統計數字和地方政府造冊人數有落差。對此，國民黨青年部副主任詹惟元表示，解決這問題很簡單，請指揮中心公布所有第二類接種人員的名單、職級、職稱、是否有優先接種必要性，要就大家一起來，「一起血流成河啊！」

台中市政府新聞局前局長卓冠廷1日在臉書發文稱，在第二類「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」這項目中，中央提報1710人，只佔了約6.4%，反而提報人數最多的是國民黨執政縣市。

針對彰化縣被指是最多官員打疫苗的縣市，縣長王惠美1日喊冤，這次中央公布的第二類人員彰化縣8283人當中，有7899位是鄰長，他們並非官員而是在第一線協助防疫的工作人員，害他們被誤會相當抱歉，也盼政府在公布相關資料前要先解釋清楚，別害這些辛苦的人被誤會。

詹為元1日在臉書發文表示，民進黨開始用盡洪荒之力，想要把第二類接種的特權名單冠在國民黨地方政府身上。詹強調，他覺得解決這問題很簡單，請指揮中心公布所有第二類接種人員的名單、職級、職稱、以及是否有優先接種的必要性。

詹為元直言：大家一起來啊，不要只透過側翼跟民代放話，中央政府自己站出來把自己的名單公布，一起血流成河啊！」詹更痛批政府，搞出一個世界上絕無僅有最複雜的接種分類，一堆黑箱名單講得不清不楚，現在派下面的人來亂帶風向，「沒問題啊，全部都公布阿，拒絕特權，把所有名單都公布吧！」