8月國內機車銷售月增5.5％ 09:392021/09/02 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據監理所資料，8月國內機車新領牌總數為6.66萬輛，月增5.5％、年減20.9％；累計前八月新領牌總數為46.32萬輛、年減20.7％。 8月主流機車業者銷售表現依序為：光陽1.95萬輛、市占率29.3％，三陽1.83萬輛、市占率27.5％，台灣山葉1.61萬輛、市占率24.2％，Gogoro 0.65萬輛、市占率9.7％。 加碼券不增反減 政院：會考量各界意見 疫情捲土重來 陸製造業PMI 18個月新低 #萬輛 #市占率 #月增 #新領牌 #總數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 ADP就業報告低迷 美元跟跌 04:102021/09/02 全球財經 台灣NMI甩陰霾 連2月擴張 04:102021/09/02 財經要聞 8月台灣PMI 微跌至62.1 04:102021/09/02 財經要聞 醫界疾呼 長者第2劑盡早優先打 04:102021/09/02 焦點要聞 數位五倍券 9月22日開放綁定 04:102021/09/02 財經要聞 車市買氣解封 中華車穩居二哥 04:102021/09/02 財經焦點 相隔六年 微軟10月推Win 11 04:102021/09/02 全球財經 新鮮人路不熟 開學機車事故率增 04:102021/09/02 地方新聞 BNT沒份 王鴻薇：中央逼年輕人打AZ 04:102021/09/02 地方新聞 新聞透視》填軍費窟窿 特別預算乾坤大挪移 04:102021/09/02 焦點要聞 《光電股》玉晶光新設茂晶光電 備戰鏡頭多元應用 08:542021/09/02 財經 財經熱門新聞 大陸再祭鐵腕 鐵礦砂價重挫 - 財經要聞 - 工商時報 國際疫苗接連到 施打人數崩跌 高端股價跌逾3％ - 財經 半導體成熟製程一路漲… 晶圓三雄毛利率飆升 - 財經要聞 - 工商時報 暴賺2億一夕變慘賠107億 這上市公司竟稱：會計搞錯了 - 財經 《公司法》將修正 未來股東會將可視訊召開 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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