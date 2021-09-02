根據監理所資料，8月國內機車新領牌總數為6.66萬輛，月增5.5％、年減20.9％；累計前八月新領牌總數為46.32萬輛、年減20.7％。

8月主流機車業者銷售表現依序為：光陽1.95萬輛、市占率29.3％，三陽1.83萬輛、市占率27.5％，台灣山葉1.61萬輛、市占率24.2％，Gogoro 0.65萬輛、市占率9.7％。

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