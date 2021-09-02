民間企業採購的BNT疫苗2日抵台，有企業日前透露已向BNT原廠表達明年為台灣保留3000萬劑的額度，不過指揮官陳時中8月31日卻表示，自己覺得數量稍微多了一點。對此，前藍委孫大千直言，BNT疫苗到底夠不夠？其實是一個最簡單的加法問題，他算了一下台灣所需的疫苗遠遠超過3000萬劑。

孫大千計算需要施打疫苗的人數，他請問陳時中，再加買3000萬劑到底是多在哪裡了？（圖片摘自孫大千臉書）

孫大千今（2日）在臉書發文表示，民間團體採購捐贈了1500萬劑的疫苗，按照指揮中心的規劃，可能全部以施打第一劑為主，孫認為這代表台灣至少還需要3000萬劑的BNT，才能夠完成第二劑和加強針的施打。

孫大千稱，目前只有BNT適合12歲到18歲的學生接種，同時，BNT也即將針對5歲到11歲的孩子申請FDA的緊急授權，以每年出生率20萬人計算，台灣5歲到11歲的孩子大約有140萬人，若是完整施打3劑，至少需要420萬劑BNT疫苗。

孫大千指出，按照學者專家的估計，未來可能每一年都要施打一劑加強針，這樣的加強針不太可能是腺病毒疫苗，只能是mRNA疫苗。也就是說以台灣現在即將施打第一劑BNT的1500萬人，加上未來可能接種BNT的140萬兒童，總共1640萬人，從2023年起，每年還需要再加打一劑BNT的加強針。

孫大千直言，如果再加上施打過一劑AZ疫苗，但是希望混打BNT的民眾，以及接種完兩劑AZ疫苗，但是加強針選擇BNT的民眾，台灣每年至少還需要數百萬劑的BNT疫苗。台灣現在滿打滿算也只不過買到了1500萬劑的BNT疫苗，請問陳時中，再加買3000萬劑到底是多在哪裡了？