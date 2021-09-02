盧廣仲演唱的〈刻在我心底的名字〉近來獲得金馬獎、金曲獎雙料肯定，但最近卻傳出抄襲疑雲，被指接連與兩首歌旋律相似，有網友私訊其中〈Reality〉原唱理查德桑德森（Richard Sanderson），對方回應只覺得副歌相似，但不認為是抄襲，對此，電影《刻在你心底的名字》監製瞿友寧昨(1日)轉發相關新聞，無奈嘆：「或許這段路，十年後才能得到證明，得到信任」。

電影《刻在你心底的名字》最近捲入兩大疑雲，一是劇本被原編劇鄭心媚指控：「辛苦花了半年寫的劇本，到最後卻只是個編劇『顧問』，其實是蠻傷心的，在這麼久之後，我已經放下這件事了，與其時時回頭看，不如努力寫更多更好的劇本。」引來導演柳廣輝澄清：「《天堂》與《刻你》真的是兩個完全不同的故事。如果『顧問』兩個字讓妳不舒服，請接受我的歉意」，並還原來龍去脈。

瞿友寧發文。（圖／翻攝自瞿友寧臉書）

而電影歌曲〈刻在我心底的名字〉近日則是被指出和歌曲〈Reality〉相似，上月底有網友發文，透露為此在臉書上私訊問了〈Reality〉原唱理查德桑德森，請他幫忙判斷是否抄襲，釣出理查德桑德森回應聽完〈刻在我心底的名字〉後只覺得副歌相近，但不能說有任何抄襲，也讚〈刻在我心底的名字〉是很好的歌曲。

對此，近日陷入低潮的瞿友寧昨轉發相關新聞，寫下：「這些天，學著成長，學著放鬆，學著用更陽光的心面對每一天，一個人一句話一段文字，都可能毀了一堆人的努力，還有我三十年的認真與付出，我會更好的，初衷不可以被打擊，不可以被改變」，並激勵自己「走下去就對了」，也反擊爆料發文說：「我不是大佬，我也永遠不會是」，粉絲也獻上鼓勵：「現在連Richard Sanderson自己都認為沒有抄襲，好事之徒可以適可而止了」、「受傷總是難免，有些人見不得別人好」，王彩樺回：「導演加油，我給您滿滿的愛，辛苦了」。