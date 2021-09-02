小禎（胡盈禎）前夫李進良是整形名醫，近日他和網紅超直白上雞排妹（鄭家純）的節目探討胸部話題，被問到是否覺得乳交很重要，李進良大方認了非常重要，直率回應把雞排妹、超直白嚇到倒抽一口氣。

李進良和經由他隆乳過的網紅超直白，一起參加雞排妹主持的網路節目《深夜保健室》，以學術的角度分析、討論關於女性乳房的大小事，雞排妹好奇地問李進良，若是以身為男性的角度，有沒有覺得乳交很重要，想不到李進良一臉正經的驚吐：「我覺得乳交是非常非常重要。」讓雞排妹、超直白都嚇到睜大雙眼、用力倒抽一口氣，李進良進一步解釋，「因為性交最大的意義就是交換你沒有的器官給我，我交換你沒有的器官給你」況且乳房是一個非常好的性饗宴和象徵，女性若願意乳交，是一種犧牲、奉獻的精神，好比母親哺乳般，特別能讓人達到非常高的成就感，再加上視覺的震撼，「我覺得是最大的享受。」

除此之外，李進良也在節目中以醫師專業的角度，分析日本節目前陣子瘋傳隆乳後，只要在黑暗中拿手電筒照，胸部就會發光的真實性，並拿超直白當示範，證實沒有如同傳言說的會整組發光，「用手電筒照會發光，基本上一定是一個比較薄的皮層，加上裡面的果凍矽膠或水袋，透過手電筒的反光才會呈現日本節目的發光狀況，但超直白本身真的與假體的比例，不容易把皮層撐得很薄，也不容易看到裡面透明的果凍矽膠。」