中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員短今（胡馨儀），因長相和韓劇《大長今》的女主角李英愛相似，因此得到「短今」綽號，她擁有甜美臉蛋和173公分的勻稱火辣身材，時常在IG曬出傲人身材曲線，至今已經累積將近20萬人追蹤，日前她在IG上傳應援影片，短裙隨著她的舞動飛起，竟當場露出安全褲。

短今日前在IG限時動態轉發一段粉絲為她側拍的影片，只見她綁起高馬尾，穿著貼身啦啦隊制服，也不忘戴上口罩防疫，秀出一雙修長美腿跟著節奏扭腰擺臀，看起來青春洋溢，然而隨著她的動作越大，她的裙襬也飛起，直接露出大片黑色安全褲，當場讓粉絲看傻。

短今一轉身，裙底風光一覽無遺。(圖/翻攝自短今IG)

不僅裙底風光被看光，短今的豐滿上圍也跟著動感節奏上下晃動，讓現場觀眾全看得目不轉睛，短今也在內文寫道：「我的複賽第一場」，久違回到球場上仍然活力四射，帶給球迷們滿滿正能量，而短今的E罩杯火辣好身材也意外再度引起網友注目。

短今雖然長相甜美可愛，卻擁有娜美級逆天身材，曾多次登上PPT，儘管加入中信兄弟啦啦隊已有將近5年經歷，人氣依舊居高不下，而她日前也睽違2年推出寫真書《今日旅行中》，除了嘗試禮服、旗袍等平日沒穿過的造型，也少不了比基尼、內衣等性感打扮，還全裸入浴泡澡，給人無限遐想。