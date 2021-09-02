美股消息面：

1.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數下跌2.4%，前一周為上揚1.6%。30年期固定抵押貸款利率為3.03%，與前一周持平。

2.美國供應管理協會（ISM）公布，8月製造業指數為59.9，高於7月的59.5及市場預期的降至58.6。因企業急於回補庫存，新訂單分項指數反彈至66.7，扭轉了之前連續兩個月的下滑。投入價格分項指數為79.4，低於市場預期的83.8。就業分項指數跌至49，創下9個月新低。

3.IHS Markit美國8月製造業採購經理人指數（PMI）終值為61.1，低於市場預期的61.2和7月終值63.4。

4.美國人力資源服務機構ADP公布，8月民間就業新增37.4萬人，遠不及市場預期的增加61.3萬人，顯示Delta變種病毒導致新冠疫情升溫，可能已經衝擊就業市場復甦。

5.美國8月民間就業增長意外疲弱，可能給聯準會更多決定如何收緊政策的餘裕，周三美元走軟，尾盤ICE美元指數下跌0.203%，報92.376，創下一個月新低。歐元區8月通膨率升至3%，歐元一度觸及1.1857美元，創下8月3日來新高。

6.合稱OPEC+的石油輸出國組織與其減產盟友決定維持原定逐步增產的計畫不變，周三國際油價漲跌互見。紐約期油收漲9美分或0.13%，為每桶68.59美元，盤中一度跌至67.12美元。倫敦布蘭特期油收跌4美分或0.05%，為每桶71.59美元，盤中最低跌至70.42美元。石油輸出國組織（OPEC）與其減產盟友召開部長會議，並決定維持現行每月40萬桶的逐步增產政策不變，而颶風艾達對美國能源基礎設施造成的破壞則還未完全顯現。