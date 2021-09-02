觀望氣氛濃，周三歐美原油期貨漲跌互見；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據顯示，截至8月27日當周，美國原油庫存下降720萬桶，優於分析師原先預估的減少310萬桶。但汽油庫存意外增加130萬桶，係因夏季駕車旺季結束，需求面出現季節性下降所致。

然而石油輸出國組織(OPEC)及盟國組成的(OPEC+)，本周宣布將逐步增加40萬桶/日的原油產量，使得終場油價出現錯綜態勢。有分析師認為，當前國際油價的水準，令OPEC+堅持遵守原先的增產計畫，投資人將持續關注需求前景；其中美國原油漲幅0.1%，倫敦原油跌幅0.1%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.09美元，報每桶68.59美元；10月熱燃油維持平盤，報每加侖2.13美元；10月RBOB汽油跌0.17美元，報每加侖2.11美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨下跌0.04美元，報每桶71.59美元。(商品行情網)