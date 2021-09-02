台中一名13歲少女，透過應召站介紹，在網路與通訊軟體上攬客性交易，且應召站老闆要求必須謊報年齡，一名黃姓男子透過網路與她聯繫，雙方以簡訊談好以500元代價性交易後，少女化濃妝前往並自稱16歲，黃男事後駕車載她到某公廟旁車震，法官認為並非黃男引誘少女發生關係，且少女有隱瞞年齡的事實，依妨害自主罪將他判刑4月，仍可上訴。

根據判決書記載，黃姓男子在民國108年9月間利用聊天交友軟體「AZAR」結識一名13歲少女A女，並互加微信軟體後，邀約少女外出性交易，雙方協議以500元，前往台中某公廟旁，在車上野戰。事後少女母親發現女兒微信上的對話，詢問詳情後，怒對黃男提告。

黃男辯稱，他承認雙方有性交易，但在交易前，他與A女用LINE通訊，曾明

確詢問年齡，少女則以16歲回覆，雖事後少女辯稱打錯字，但她打字時是採注音輸入方式，很難將13打錯成16之可能，顯然是少女刻意打成16歲，合理懷疑她隱瞞年齡。事後到警局才知道女方僅13歲。

法官調查時，少女表示當天有化全妝，而且是濃妝，眉毛、放大片、眼影之類都會化，之前並沒有跟黃男講過在學校的情形、也未曾穿著制服與黃男視訊；另曾跟仲介性交易並採對半抽方式的老闆合作過，是老闆交代一定要隱瞞自己年紀，雙方是第一次性交易。

法官也查出雙方對話紀錄，顯示性交易是由黃男所提出，雙方對話紀錄此可觀雙方之LINE對話：黃男不斷詢問：「妳多久沒有打X」、「要打砲才去約妳」、「妳要多少、500 」。少女則回答「你給我錢我就跟你打」、「我跟人家做都1000、要或不要」、「你可以多少」、「不是阿、不然500 」法官認為，透過對話顯示，就雙方洽談過程，對於性交易一事係經協商並非經黃男引誘而成立。

法院審理候審酌，黃男既知悉少女為未滿16歲之人，仍與她性交易，除影響身心成長外，無異鼓勵尚未有健全性觀念之少年以肉體換取金錢，有損社會善良風俗及甲女之身心健全發展，考量黃男犯後坦認犯行，且已與少女家屬成立調解，因此判有其徒刑4個月。