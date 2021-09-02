光磊（2340）今日盤前公告8月營收，在景氣仍有能見度之下，8月營收重返6億元大關，以6.05億元寫下今年以來單月營收次高紀錄，月增3.56％、年增23.2％，累計光磊前8月營收達41.56億元，年增18.1％。

光磊為落實專業分工，將系統和光電半導體事業分拆，昨（1）日宣布，將系統事業分割給新設子公司-光磊系統科技股份有限公司，董事會訂定110年12月30日為分割基準日，並預計在110年10月21日舉行股東臨時會，通過該項議案。

根據光磊法說會的資料，系統產品出貨分布於東北亞、東南亞及澳洲、台灣、北美，出貨比重分別達5％、8％、39％、47％，而這也是日亞化認購光磊私募之後，光磊較大幅度的事業整頓行動。

據統計，光磊系統事業去年營收達8.45億元，今年上半年營收則約2.95億元，以光磊今年上半年營收29.7億元計算，系統事業營收比重趨近10％。

新公司光磊系統科技將發行現金增資，每股面額為10元，光磊強調，此事業分割將不影響股東權益。