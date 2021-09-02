大陸國家廣播電視總局9月2日發文給各省、自治區、直轄市廣播電視局，新疆生產建設兵團文化體育廣電和旅遊局，中央廣播電視總台辦公廳、電影頻道節目中心、中國教育電視台，提出8點要求：從嚴整治藝人違法失德、「飯圈」亂象等問題，正式封殺偶像養成類節目；並高舉政治正確大旗，要求旗幟鮮明樹立愛黨愛國、崇德尚藝的行業風氣；加強從業人員政治素質培養，主持人要深入開展馬克思主義新聞觀。

相關規定如下：

一、堅決抵制違法失德人員。廣播電視機構和網路視聽平台在節目演員和嘉賓選用上要嚴格把關，堅持把政治素養、道德品行、藝術水準、社會評價作為選用標準。政治立場不正確、與黨和國家離心離德的人員堅決不用；違反法律法規、衝擊社會公平正義底線的人員堅決不用；違背公序良俗、言行失德失範的人員堅決不用。

二、堅決反對唯流量論。廣播電視機構和網路視聽平台不得播出偶像養成類節目，不得播出明星子女參加的綜藝娛樂及真人秀節目。選秀類節目要嚴格控制投票環節設置，不得設置場外投票、打榜、助力等環節和通道，嚴禁引導、鼓勵粉絲以購物、充會員等物質化手段變相花錢投票，堅決抵制不良「飯圈」文化。

三、堅決抵制泛娛樂化。堅定文化自信，大力弘揚中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化。樹立節目正確審美導向，嚴格把握演員和嘉賓選用、表演風格、服飾妝容等，堅決杜絕「娘炮」等畸形審美。堅決抵制炒作炫富享樂、緋聞隱私、負面熱點、低俗「網紅」、無底線審醜等泛娛樂化傾向。

四、堅決抵制高價片酬。嚴格執行演員和嘉賓片酬規定，嚴格片酬管理告知承諾制度。倡導鼓勵演員和嘉賓擔當社會責任，參與公益性節目。嚴肅懲戒片酬違規、「陰陽合同」、偷逃稅行為。

五、切實加強從業人員管理。嚴格執行主持人持證上崗，規範主持人參加社會活動和網路信息發佈。加強從業人員政治素質培養，深入開展馬克思主義新聞觀、文藝觀教育，始終堅定人民立場、堅守人民情懷。完善職業道德規範，加強職業道德建設，自覺抵制名利誘惑，不得利用職業身份和個人知名度謀取不當利益，自覺接受社會監督，做社會公德的示範者、正能量的建設者。

六、開展專業權威文藝評論。堅持正確政治方向、輿論導向、價值取向，弘揚真善美、批駁假惡醜，充分發揮價值引導、精神引領、審美啓迪作用。把社會效益、社會價值放在首位，把思想精深、藝術精湛、製作精良統一起來，嚴肅客觀評價節目。科學看待收視率、點擊率等量化指標，加大「中國視聽大數據」推廣應用力度。

七、充分發揮行業組織作用。廣播電視、網路視聽行業協會等社會組織要進一步完善行業規範和自律公約，積極開展道德評議。加強思想政治、職業道德等教育培訓，建立常態化培訓機制，優化教學內容，強化案例教學，以案說法、以案示法。對行業不良現象、反面典型旗幟鮮明發聲批評，堅決反對圈子文化和行業陋習，正本清源，維護行業良好風氣。

八、切實履行管理職責。廣播電視行政部門要提高政治站位，認真落實意識形態工作責任制，進一步壓緊壓實屬地管理責任、主管主辦責任和主體責任，把好文藝節目導向關、內容關、人員關、片酬關、宣傳關。要重視傾聽人民群眾呼聲，積極回應人民群眾關切，對違法失德、造星炒星、泛娛樂化、「流量至上」等堅決說「不」，讓主旋律和正能量充盈廣播電視和網路視聽空間。