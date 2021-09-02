合晶(6182)早盤股價表現優於大盤，法人近期上修該個股獲利預期及目標價，8字頭的目標價漸有共識。合晶前7月營收為56.02億元，年增32.5%。法人認為，今年車市好轉，合晶重摻矽晶圓受惠。

合晶下半年8吋重摻客戶開始換約，預估價格逐月上揚，下半年營收成長幅度仍可維持雙位數。合晶第二季合季的毛利率達32%，除了受惠產品組合外，上海廠和鄭州廠都已達經濟規模，使合併毛利率大幅超出預期。

大陸產區方面，合晶上海6吋廠年底拚月產能15萬片，鄭州8吋晶圓月產能約20萬片，鄭州12吋進行客戶認證中，最快於今年第3季開始量產出貨，月產能約1萬多片；在台灣產區，桃園龍潭廠8吋月產能約33萬片，楊梅廠6吋月產能約33萬片。以上都是拋光片的產能。

至於磊晶的生產，全都在上海晶盟，月產能約當8吋晶圓24萬片，且持續在增加中。

去年受到新冠疫情影響，車市成長放緩，重摻矽晶圓產品需求劇降，供需平時間約延後一年，目前重摻矽晶圓市況已隨車用晶片、電子元件緊俏而好轉，合晶6吋和8吋矽晶圓可望受惠。目前合晶的重摻營收占比約60-65%。重摻矽晶圓產品主要是應用在電子元件；而輕摻則是以IC為主。