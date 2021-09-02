高市新興區1間加油站的攔車桿被外送員撞歪，警方事後查出肇事者，外送員表明會賠償。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市新興區1間加油站停車場出入口的攔車桿8月30日傍晚遭人撞歪，員工發現後報警抓肇事者，警方調閱監視器追查，查出是1名foodpanda孫姓外送員所為；孫男到案表示，撞到當下以為沒事才離去，會負起賠償責任。

新興分局五福二路派出所警方8月30日接獲林森二路1間加油站業者報案，業者指出，加油站停車場出入口的攔車桿遭1名機車騎士撞歪後，騎士未告知加油站員工逕自離去；由於桿子尾端遭外力撞擊就會歪掉，先前桿子多次遭到車主或騎士撞到，但這次肇事者撞歪後未事先告知，請求警方協助找出肇事者。

五福所警員孫豪偉調閱監視器後，發現竟是一名foodpanda的外送員，根據畫面拍下的肇事車輛特徵，擴大調閱周邊路口監視器後，查出車牌，以車牌追人，於8月31日晚間6時許聯繫23歲的孫姓外送員，通知到案說明。

孫男聲稱，當時撞到桿子，當下覺得桿子未受損，於是騎車離去事者，孫男承諾會負起維修責任；警方指出，孫姓騎士撞歪加油站車桿逕自離去，並不屬於肇事逃逸，但孫男造成店家物品損壞是事實，仍需負起民事賠償責任，呼籲民眾遇類似情形，應立即向店家告知並協談後續修復事宜，切勿逕自離開，以免造成後續賠償紛爭。