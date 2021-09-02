離NBA球季開打越來越近，聯盟各隊補強也幾乎到一段落，不過還有少數球隊在繼續施行建隊計畫，如老鷹就是其中一支，他們在7月時先和陣中王牌崔楊(Trae Young)簽下5年總價2.07億美元頂薪續約，讓他成為球隊未來的建隊核心。

ESPN story on Atlanta Hawks center Clint Capela agreeing on a two-year $46M extension tying him to franchise through 2025: https://t.co/LeXNbGd9kc — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 1 2021

而稍早據「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，老鷹也正式與當家中鋒坎培拉(Clint Capela)簽下2年4600萬美元提前續約，目前坎培拉與球隊合約剩2年，開季他薪水為1710萬美元，2022-23是1820萬美元，算上今天的續約，與老鷹合約將延到2024-25賽季结束。

接收到此消息的崔楊也非常高興，他在推特上表示：「YESSSSSSIR !!」想必他和坎培拉合作非常愉快，老鷹在今夏留下一裡一外主力也是預期中的事，未來將借助崔楊外線神射加上坎培拉擋拆空切能力，期望球隊能繼續讓戰績有所提升。

在上季崔楊是隊上得分加助攻王，坎培拉則是籃板王，兩人真的是缺一不可，上季坎培拉在例行賽出戰63場，平均打30.1分鐘，能貢獻15.2分14.3籃板2.1阻攻，投籃命中率59.4%，但罰球不佳僅57.3%。季後賽出戰18場，拿下10.1分11.2籃板1.1阻攻，命中率破6成，但罰球仍相當低落。

新的賽季老鷹除兩大核心外還有老將路威廉斯(Lou Williams)，後衛波達諾維奇(Bogdan Bogdanovic)、射手賈林納利(Danilo Gallinari)、潛力股瑞迪許(Cam Reddish)，整體實力相當不錯，可惜今年在東區冠軍賽敗給公鹿，但這個球季他們已經很成功了，期待未來能繼續衝擊聯盟。