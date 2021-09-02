有鑑於毫米波（mmWave）產業發展仍處於起步階段，各國都未嚴格規範，NCC於1日通過「無線電頻率使用管理辦法」部分條文修正，修訂內容包括可使用頻寬及新增語音平台共用頻率，放寬24GHz以上經公開招標或拍賣，單一業者持有24GHz頻段以上之總頻寬放寬至2/5，以確保至少3家電信事業可取得該頻段以上的頻譜。

另外，1日同步修法通過，除了5G頻段的頻譜開放業者共頻共網，亦增列2100MHz頻段可供電信業者共頻共網，但僅限3G語音共用平台使用。 NCC副主委兼發言人翁柏宗表示，國際已有關閉3G網路的趨勢，台灣電信事業亦規劃於2024年之前陸續關閉3G網路，但是在3G網路關閉之過渡時期，部分電信業者的行動用戶仍有使用3G網路之需求，這次特別針對電信事業得申請提供使用或共用頻段中，增列2100MHz頻段，但限用於電路交換方式之語音服務，

翁柏宗強調，透過2100MHz頻段共用，能讓部份電信業者使用競業的3G網路及語音服務，有助於國內電信事業依各自營運策略，及早規劃關閉3G網路，降低整體行動網路系統的維運成本、兼具節能減碳、提升整體頻譜使用效率。

目前單一電信公司持有頻譜資源之總頻寬數量，仍維持不得超過1/3，此次僅針對毫米波頻段（24GHz以上）容許單一電信事業擁有較高頻寬上限，一者考量去年年初四家電信公司透過競標取得的28GHz頻段的頻寬數量都各在200～600MHz，相較其它3G/4G/5G頻段最多90~100MHz來得大很多，單一業者若將24GHz以上頻譜加入頻寬總數合併計算，很容易就超越1/3上限，為避免業者對於後續釋出的24GHz以上頻譜投標意願降低，阻礙毫米波產業發展，NCC決定修法放寬。