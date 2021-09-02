雖然白天陽光依舊熾熱，但時序慢慢入秋，即使溫度居高不下，但是身體與大地節氣的變化仍在悄悄進行。預防醫學專科醫師洛桑加參指出，當身體出汗又沒有補足夠水分，慢性脫水就會像其他慢性疾病一樣，讓人變胖、便祕、頭暈、關節疼痛、肌肉虛弱、記憶變差、情緒焦慮，甚至進一步引發更嚴重的心肌梗塞或腦中風傷害。他推薦自己用天然的食材製作「維生素排毒水」，不但降低慢性脫水危機，也能一起補充必要維生素。

由於水溶性維生素會比較容易釋放到水中，像是維生素C、維生素B和植化素、花青素等。因此檸檬或柑橘類的水果是最適合的基底，日常四季也都容易取得。以檸檬製作的維生素排毒水，可以有4種變化：

1.經典薄荷檸檬水：

吃大餐別老是配可樂，想要清口解膩，薄荷檸檬水是更高雅更健康的選擇。檸檬富含維生素C，薄荷則是助消化又能清新口氣。作法也很簡單，將檸檬洗淨切片加入室溫水中，依自己洗好加入幾片洗淨的薄荷葉即可。

(圖／取自洛桑加參醫師臉書）

2.消腫黃瓜檸檬水：

洛桑醫師建議，將小黃瓜切圓片或刨成長薄片，跟帶皮檸檬片一起泡在飲用水中，泡出味道即可享用。這個配方對的皮膚特別好！有水腫或便祕困擾，泡一壺來喝，小黃瓜裡頭的鉀，能很好地幫助代謝身體不需要的老廢物質。

3.減肥生薑檸檬水：

這是一款能夠預防熱傷害的天然飲品。只要切幾片檸檬、幾片生薑泡水喝，把積在身體裡的熱氣排出去，還能帶動血液循環、促進腸道蠕動，做好體內環保排毒。

4.防曬柳橙檸檬水：

洛桑醫師常常建議民眾要多做日光浴活絡身心，如果偶爾曬過頭，就喝些柳橙檸檬水。只要將柳橙和檸檬洗淨，不用去皮，切片放進室溫水裡即可。柳橙檸檬水可以補充維他命C，預防自由基催人老、減少皺紋、舒緩皮膚乾燥困擾，是夏末最溫潤的天然飲品。