美國好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）的22歲女兒莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp），自2015年從雜誌模特兒身份出道後，便經常登上各大雜誌版面。近日她再度為雜誌拍攝一系列形象照，火辣的造型立即吸引目光。

莉莉蘿絲為男星強尼戴普與與法國女歌手凡妮莎帕拉迪絲（Vanessa Paradis）的大女兒，因承襲了明星父母的優良基因，以精緻的五官與凹凸有致的火辣身材而聞名，加上前衛又大膽的穿搭風格，在尚未出道前就受到媒體的注意，2015年透過雜誌正式出道後，也陸續在多部電影中演出，逐漸嶄露頭角。

今年4月才推出新電影《一級任務》的莉莉蘿絲，近日受邀登上雜誌《Interview》的封面，並拍攝一系列形象照。在公開的照片中，莉莉蘿絲不改一貫的性感風格，除了穿上平口休身針織裙與碎花洋裝躺在地上露出修長美腿外，其中2套造型最是吸睛。

只見莉莉蘿絲穿著一件亮橘色短版上衣，搭配紅白格紋超短迷你百褶裙，而短裙僅用一條黑色綁帶固定，大膽秀出性感蜜桃臀，加上紅色膝上襪與銀色高跟鞋的點綴，性感度瞬間爆表；另一套造型則是穿著黑色短版毛絨大衣，下半身卻只穿一條灰色的高衩丁字褲，搭配粉紅色過膝長襪，讓她的火辣曲線全見客。

不過，網友看到這一連串的造型卻不埋單，紛紛留言「看起來不是性感，是有點俗氣」、「這個真的不行」、「不知道爸爸看到這照片會是什麼反應」、「長得跟爸爸還真像」；當然也有人欣賞，表示「我覺得挺好看的」、「好看耶」。