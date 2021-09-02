網紅祈錦鈅擁有一張神似周子瑜的甜美臉蛋和逆天G級傲人身材，被封為「國民女友」、「G級子瑜」，儘管一直以來爭議不斷，她仍積極朝演藝圈前進，時不時會在IG曬出辣照，目前已經累積46萬人追蹤，日前她上傳一段影片，慢動作拉肩帶，豐滿上圍的波動頓時掀起熱議。

影片中只見祈錦鈅身穿暈染花色比基尼，還戴著珍珠頸鍊，放下一頭烏黑長髮，對著鏡頭俏皮眨眼，露出甜美自信的笑容，同時拉起比基尼肩帶一彈，渾圓飽滿的雙球頓時像波浪般震動，畫面慢動作撥放，震撼畫面讓粉絲的眼睛大吃冰淇淋。

祈錦鈅用肩帶辣彈G級雙峰。(圖/翻攝自祈錦鈅IG)

祈錦鈅也解釋，會發布這段影片是因為「有人隆乳後卻嗆聲別人胸部小」，讓她對這種現象感到不滿，決定以自身來示範，未加工過的火辣身材是什麼樣子，「隆乳沒有不行，但不要自己自卑還攻擊別人」，直指對方走路、跑跳，胸部都不會晃動，認定這就是做過隆乳手術。

祈錦鈅附上和朋友的對話截圖。(圖/翻攝自祈錦鈅IG)

她也貼出和朋友的對話截圖，最後朋友也開玩笑表示：「不管大奶小奶，只要健康就是好奶，彈給她看什麼叫真奶」，認為對方確實欠教育。事實上，祈錦鈅一直以來都直率敢言，也因此引起不少爭議，上月還因為在南投群聚飲酒歡唱引來砲轟，隨後她更PO出親筆信公開道歉。