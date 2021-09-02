《MLB推薦賽事 : 9/4(六)，09:45 洛杉磯道奇@舊金山巨人(系列賽首戰)》隨著聖地牙哥教士與季後賽漸行漸遠後，國聯西區也從季初的三強鼎立演變成道奇與巨人雙雄爭霸的局面，道奇目前在國聯外卡有著13場勝差的領先優勢，要靠外卡資格進入季後賽應不成問題，但道奇在分區也僅落後榜首巨人0.5場勝差，仍有機會拿下分區冠軍以避免落入外卡驟死賽。本週末道奇將作客舊金山進行雙方今年的最後一個系列賽，是道奇能一鼓作氣站上分區榜首或是巨人能成功守住分區王座呢?

道奇8月打擊表現呈現下滑的趨勢，蒙西(Max Muncy)與透納(Justin Turner)近況都慘不忍睹，蒙西8月雖然打出6支全壘打，但打擊率僅有0.183，被三振率更高達0.242；而透納8月打擊率也僅有0.182，長打率也跌到0.303，兩名中心打者狀態低迷，導致道奇打線出現嚴重斷層。另一方面，前國聯MVP貝林傑(Cody Bellinger)成績依舊沒有起色，本季打擊率0.171、9支全壘打，表現跌入谷底，也使得道奇外野戰力大不如前。

巨人本季有效地運用輪替選手(Platoon Player)讓團隊火力最大化，例如陣中的魯夫(Darin Ruf)生涯面對左投的攻擊指數高達0.937，當對方派出先發左投時，就會將魯夫排入先發打線，而韋德(LaMonte Wade Jr)雖然有恐左症，但對右投卻有穩定的長打能力，是巨人面對右投的絕佳武器。本季巨人面對左、右投的攻擊指數分別是0.748及0.762，並沒有明顯落差，因此巨人本季打擊狀態始終能維持在水準之上，即便季中出現傷兵潮，依舊能靠優異的板凳深度穩住團隊進攻。

道奇在系列賽首戰預計由老將普萊斯(David Price)先發主投，普萊斯春訓時是以長中繼出發，近期因為先發投手短缺才被拉進輪值，以近期普萊斯先發的場次觀察，道奇並不會讓普萊斯負擔太多局數，投手調度預計會採用牛棚車輪戰。而巨人預計派出迪斯柯拉法尼(Anthony DeSclafani)主投，迪斯柯拉法尼上半季投得虎虎生風，但8月因為腳踝傷勢影響表現，期間雖然短暫進入傷兵名單休養，但歸隊後狀況依舊不穩，近三次先發出賽有兩場投不滿5局就退場，自責分率高達5.0，近況不算穩定。

道奇8月雖然面臨先發投手短缺、進攻效率下滑等問題，但仍靠著堅強的牛棚守下多場勝利，道奇8月牛棚自責分率是聯盟最低的2.19，也是唯一被打擊率低於2成的球隊(0.178)，因此筆者看好道奇的牛棚此戰能壓制巨人打線。而巨人先發投手迪斯柯拉法尼不僅近況不佳，本季對道奇也被打的灰頭土臉，出賽三場主投21局，對戰自責分率高達9.43，打線低迷的道奇面對打來特別順手的迪斯柯拉法尼，或許能找回攻擊手感，因此筆者看好首戰道奇能在客場旗開得勝，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。