新泰塭仔圳市地重劃第一區（新莊中正路以北）自動搬遷期28日將至，迄今區內待拆的已點交建物共有312筆，點交可採騰空或自行拆除2種方式，截至上25日，有75％建物自行拆除成空地後點交，剩餘25％則騰空點交由工程單位拆除，預計28日前可拆除近30萬平方公尺，相當於27座新莊體育場面積。

新北市地政局統計顯示，目前區內待拆的已點交建物共有312筆，每日穩定增加，其中鐵皮建築居多，工程單位先派出16組大型機具同步多點拆除，15日起增派至25組，待28日自動搬遷期過後，拆除機具將擴增至35組，於第一區內全面進場拆除及施工。

地政局表示，為讓區內民眾更便利，提供「政府免收費拆空屋」服務，只要將屋內家具、機械器具等可移動物品搬離，定著物如裝潢、隔間則無須拆除，騰空後即可向新北市政府申請點交，由工程單位進場拆除，不需另外收費，呼籲民眾儘速搬遷，即早將建物及用地交由市府。

地政局呼籲，已騰空或已拆除之地上物應盡速點交，除可免繳房屋稅外，土地也由市府保管，不必擔心遭傾倒垃圾挨罰，部分1999年6月12日後興建的違章建築，因不符救濟金發放資格，無法領取自動搬遷獎勵金，因此人去樓空，未與市府點交，恐淪為宵小傾倒廢棄物的目標，因此請地上物所有權人與新北市府點交，保障自身權益。