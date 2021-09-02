新疆女神佟麗婭(丫丫)擁有絕美臉蛋和精湛演技，受到不少粉絲喜愛，近日有網友在北京環球影城巧遇她，穿著鵝黃色短裙的她，看起來青春洋溢，完全不像已是一個孩子的媽，37歲真實狀態讓網友都驚艷不已。

近日，有網友在北京環球影城巧遇佟麗婭，只見她穿著針織上衣搭鵝黃色短裙，打扮少女感十足，雖然帶著帽子和眼鏡，一張小臉也被口罩遮住，但仍難掩出眾外型，在人群中相當搶眼。

佟麗婭現身北京環球影城。(圖／翻攝自新浪娛樂)

而拍攝的網友也稱讚她本人太美、太瘦了，而從照片中可看出，她身材嬌小、樣貌清麗，四肢也是相當纖細，完全不像是一個孩子的媽，37歲狀態極佳，讓網友都羨慕不已。

出生於藝術世家的佟麗婭，從小學習舞蹈，2002年以「新疆小姐」亞軍嶄露頭角，擁有甜美外型和精湛舞技的她，在在電視劇《母儀天下》以「趙飛燕」一角爆紅，絕美古裝造型驚豔外界，之後更與迪麗熱巴，古力娜扎、麥迪娜被封為「新疆四美」。

佟麗婭2012年因拍攝電影《北京愛情故事》，和演而優則導的陳思誠相戀，兩人於2014年舉辦婚禮，婚後育有一子，不過2017年陳思誠爆出軌醜聞，但佟麗婭選擇原諒，繼續維持婚姻，可惜今年5月20日宣布離婚，她當時發文僅說「人間值得，未來可期，謝謝你」。