奧創國際投資股份有限公司以優渥的工作條件吸引求職者，錄取後沒幾天卻開始推銷自家投資平台，宣稱年利率高達50％，3年來涉嫌違法吸金約7億元。台北地檢署1日指揮刑事局、台北市調查處，兵分15路發動搜索，預計約談7名被告，全案將朝違反銀行法等罪方向偵辦。

檢調獲報，奧創國際投資的侯姓被告等人，在2018年至2021年間，對外宣稱公司投資海外期貨，年利率高達50％，吸引投資人砸重金投資，共計不法所得約7億元，涉犯刑法詐欺取財、銀行法非法經營收受存款業務等罪嫌。

另外，2017年間曾有民眾在網上發文詢問，指接到奧創國際的電話招攬員工，宣稱上班時間自由，1天工時6小時，起薪4萬元，優渥的條件讓他質疑「會不會太爽惹」；而今年就有人在該文章下方稱是詐騙，指錄取後第4天公司就開始以各種理由遊說他加入投資平台，另也有人稱加入投資平台後，對方並不會出金，甚至要求付保證金，提醒大家小心。