中國人民銀行網站顯示，人民幣兌美元中間價2日報6.4594，上調86點；上一交易日中間價6.4680，上一交易日官方收盤價6.4652，上日夜盤報收6.4605。

在岸人民幣兌美元2日早走弱，一度貶至6.4633，現報6.4623。離岸人民幣兌美元2日凌晨一度走強至6.4423，但早晨貶破6.45關口，現報6.4551。