人民幣中間價調升86點報6.4594 10:242021/09/02 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行網站顯示，人民幣兌美元中間價2日報6.4594，上調86點；上一交易日中間價6.4680，上一交易日官方收盤價6.4652，上日夜盤報收6.4605。 在岸人民幣兌美元2日早走弱，一度貶至6.4633，現報6.4623。離岸人民幣兌美元2日凌晨一度走強至6.4423，但早晨貶破6.45關口，現報6.4551。 人民幣中間價1日微跌1基點 科指強勢 香港恒指早盤上漲159點重返兩萬六 #兌美元 #現報 #人民幣中間價 #調升 #點報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣在岸價官方收報6.4652 下跌7基點 17:012021/09/01 財經 疫情捲土重來 陸製造業PMI 18個月新低 04:102021/09/02 財經要聞 北京環球影城門票價格公布了 人民幣418元至748元共分4級 20:182021/09/01 兩岸 大陸再祭鐵腕 鐵礦砂價重挫 04:102021/09/02 財經要聞 《商情》供應緊張 鎳價連2漲 10:362021/09/01 財經 《國際油價》觀望氣氛濃 原油期貨漲跌互見 09:452021/09/02 財經 台積電救毛利率 漲代工價後 傳要求供應商降價15％ 09:452021/09/01 財經 帶動「聯家軍」紅不讓 聯電股價 創近21年新高 04:102021/09/02 財經要聞 陸擬管制碳期貨 中鋼：不影響台灣與國際鋼價 04:102021/09/02 財經要聞 《商情》擔憂情緒緩解 LME錫價連5漲 11:442021/09/01 財經 餐飲奇蹟！ 首見疫情下仍穩定展店 加盟品牌透露關鍵點 09:002021/09/02 生活 財經熱門新聞 他買長榮、陽明暴賠138萬卻死也不賣 原因藏對帳單上 網全看呆了 - 財經 大陸再祭鐵腕 鐵礦砂價重挫 - 財經要聞 - 工商時報 暴賺2億一夕變慘賠107億 這上市公司竟稱：會計搞錯了 - 財經 半導體成熟製程一路漲… 晶圓三雄毛利率飆升 - 財經要聞 - 工商時報 阿富汗完全獨立 塔利班三策略奏效 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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