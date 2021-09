歐洲議會外交委員會昨天表決通過「台歐盟政治關係暨合作」(EU-Taiwan Political Relations and Cooperation)報告暨相關修正提案,包括歐盟外交暨安全政策高級代表Josep Borrell建議將「歐洲經貿辦事處」(European Economic and Trade Office in Taipei)更名為「歐盟駐台辦事處」(EU Office in Taiwan)。

外交部對於歐洲議會首次主動針對台灣與歐盟友好關係的進一步深化,提出全方位視角的積極建議,表達高度歡迎及感謝,也樂觀期待在雙方共同努力下,台歐盟友好合作關係在歐洲議會鼎力支持下邁向新里程碑。

「台歐盟政治關係暨合作」報告指出,歐洲議會關切中國軍事威脅台灣,敦促中國停止任何破壞台海穩定的活動,並堅持兩岸關係的任何改變都不得違背台灣人民的意願;報告也呼籲歐盟積極主動與國際合作,維護台海和平穩定及鞏固台灣的民主,以及將台灣納入歐盟「印太合作戰略」作為重要夥伴。此外,報告也鼓勵歐盟與台灣強化最高層級等官方交流,同時呼籲歐盟執委會在本年底前與台灣就「雙邊投資協定」(BIA)進行影響評估、範疇界定及公眾諮詢等前置作業,以準備與台灣展開雙邊投資協定談判。

其他同樣獲表決通過的修正提案也包括建議歐盟外交暨安全政策高級代表Josep Borrell將「歐洲經貿辦事處」更名為「歐盟駐台辦事處」,以反映台歐盟密切合作的雙邊實質關係。此外,歐洲議會臨時新增並通過修正案,強調歐洲議會支持及歡迎立陶宛同意我方設立台灣代表處、譴責中國政府為此對立陶宛實施經濟制裁,同時籲請歐盟外交暨安全政策高級代表Josep Borrell及歐盟理事會採取適當行動力挺立陶宛。

外交部表示,台灣與歐盟是共享民主、自由、人權及法治等核心價值的理念相近夥伴。自歐盟2011年給予台灣申根免簽待遇以來,雙邊關係不斷強化,互動交往層級也持續提升。尤其報告提出之際正逢申根免簽證待遇實施10週年,台灣與立陶宛同意相互設立代表處,更是台灣與歐盟及其會員國雙邊關係持續深化的最佳例證。

外交部由衷感謝歐洲議會再度以具體行動,力挺同為民主陣營的台、立兩國對抗專制政權的霸凌。台灣不會因為脅迫而退縮,將持續堅守民主信念,與歐盟、美國、日本等理念相近夥伴及國家加強實質合作,致力鞏固全球民主陣營的團結力量。