2022世界盃明年將在亞洲國家卡達舉行，由於主辦國自動獲得參賽資格，因此卡達成為首支取得參賽權的隊伍，同時也是隊史首次參加世界盃決賽圈。由於主辦國不佔該洲的參賽名額，所以亞洲區明年仍獲分配4.5個名額，與2018俄羅斯世界盃相同。

明年世界盃其他各洲的參賽名額分配為：歐洲13席、非洲5席、南美洲4.5席、中北美洲及加勒比海區3.5席、大洋洲0.5席。

所謂的0.5席，表示那不是一個必然可以獲得的名額，仍需要和其他洲的隊伍爭奪。也就是說，最後從亞洲區、南美洲區、中北美洲及加勒比海區和大洋洲區拿到0.5席的4支隊伍，經過抽籤決定對戰組合，進行主客兩回合的跨洲附加賽，獲勝的兩隊才能取得最後兩張前往世界盃的入場券。

亞洲區資格賽目前已進入第3階段的12強賽，從第2階段小組賽脫穎而出的12支隊伍，分成2組各6隊，進行主客雙循環小組賽，兩組積分最高的前2名共4隊，直接獲得明年世界盃的參賽資格，兩組積分排名第3的隊伍，將再進行一場過的第4階段生死戰，決定誰代表亞洲區參加跨洲附加賽。

12強賽A組為伊朗、南韓、阿聯大公國、伊拉克、敘利亞和黎巴嫩；B組則是日本、澳洲、沙烏地阿拉伯、中國、阿曼和越南。

今天(9/2)晚上，12強賽的第1輪小組賽即將開踢，日本自從1998法國世界盃首度晉級決賽圈後，已經連續6屆入圍；南韓更是從1986年墨西哥世界盃獲得隊史第2度參賽資格後，至今連續9屆世界盃都順利晉級。兩隊在首輪小組賽都有主場優勢，分別對戰從未晉級的阿曼、以及僅在1986年參加過一屆世界盃的伊拉克，以日、韓兩隊參加世界盃的經驗，和順利徵召多名旅外球星助陣的情況來看，首戰贏球機會較大，日本推薦讓分(-1)主勝；南韓的對手伊拉克防守硬朗，小勝機會較高，推薦讓分(-1)和局。

亞洲區還有3支經常能晉級世界盃的隊伍，澳洲在2006德國世界盃仍以大洋洲代表通過跨洲附加賽淘汰烏拉圭晉級，但同年脫洋入亞，之後的3屆世界盃都是從亞洲區拿到出線資格，等於連續4屆世界盃不曾缺席；沙烏地阿拉伯1994美國世界盃首度晉級，並連續出席4屆賽事，2010和14未能出線，上屆2018再度入圍，近7屆世界盃5度參賽；伊朗近6屆世界盃4度列席，分別是98、06、14和18，也算是亞洲區的長勝軍。澳洲首輪對戰中國，這場比賽在杜哈的中立場舉行，但這對精銳盡出的袋鼠軍團而言不是問題，當推主勝。伊朗和沙烏地都是主場出擊，伊朗對戰敘利亞有絕對優勢，近2次交手都大勝3球以上，讓分(-1)主勝可期。沙烏地則是對戰近年快速崛起的東南亞新勢力越南，不過越南在第2階段小組賽主要是從東南亞對手泰國、印尼和馬來西亞身上取分，面對唯一中東對手阿聯大公國則是各自在主場獲勝，本輪遠征利雅德，爆冷機會不高，也推薦讓分(-1)主勝。