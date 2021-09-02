男子自曝是檢舉達人，被女友發現電腦裡有大量檢舉檔案，慘遭分手。（截自臉書《爆廢公社》）

若是在另一半的手機或電腦發現「異於常人的秘密」，那該怎麼辦？一名男子自曝是「檢舉達人」，電腦中儲存大量的檢舉資訊，女友無意間發現了，立即提出分手。男子自認沒有錯，上網提問，引發正反不同意見，爭論有網友認為把偷拍檢舉當興趣，相當變態；但也有人力挺，違規就該被罰。

一名男子在臉書社團《爆廢公社》發文，表示交往6個月的女友，意外在他的電腦中發現大量的檢舉照片、影片等等，立刻提出分手。問女友理由，她表示不喜歡這種行為，兩人「單純不適合」。

原PO認為「真的不懂我做錯什麼了？只是想幫助社會讓那些違規的人受到處罰有錯嗎？沒有讓違規的人受到一點處罰，怎麼知道自己錯了？」，且「檢舉國道交通違規沒有獎金，檢舉亂丟垃圾的才有，電腦會留存是因為想說作成影片當教材，有時候幫學員上課會用到，比如哪些檢舉99%會成功」。

這篇發文引發網友爭論，有人表示：「會把偷拍檢舉當興趣，本身心態思想就已經算不正常了，分手甩了你是對的，心理正常的才是他要的。」、「我覺得你問題滿大的，雖說檢舉違規本意很好可是你這樣感覺每天出門專程找違規檢舉，感覺變態。」、「女友應該是其中被你檢舉的一個。」、「去考警察特考，到國道警察隊服務。」、「台南蘇大媽再年輕幾歲，一定非常適合你。」、「檢舉違規是正義，檢舉完還留著當紀念是變態！」、「如果我朋友是檢舉愛好者，我也肯定馬上拉黑+封鎖。」。

還有人說：「先撇除對錯問題，喜歡檢舉的人在心理學上分析有幾個特點：1.包容性低2.報復性強3.固執己見4.負面觀感極強5.恃強而驕。以上沒有一項是好男友的條件，反而有機率是恐怖情人」。

不過也有人力挺原PO：「你沒錯啊！對付危害其他用路人的違規仔就是檢舉。」、「挺你，違規就該被罰天經地義，支持違規的都沒教養，跟李義祥同一個等級。」、「可能我曾經被違規的害過，出車禍在家躺了大半年，真心覺得台灣就是要多一點像樓主這樣的人。」、「國道違規檢舉沒錯吧！開國道時時刻刻要小心，遵守交通規則也是安全的一部分，雖然一般道路也要遵守。」