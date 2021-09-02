近來公費疫苗第二類對象人數備受關注，指揮中心公布第二類對象人數後，有綠營人士指出藍營執政縣市提報人數最多，指揮官陳時中1日回應，中央的統計數字和地方政府造冊人數有落差。對此，趙少康小編回擊：「你們是不是忘記，這個授權是民進黨自己核可的？」並刊出一張反對公布第二類的立委名單，強調反對者都是綠委，若藍營真的多、他們早就公布名單把藍營打死了。

趙少康小編1日在臉書粉絲專頁「康編碎碎念」發文質疑，第二類特權疫苗問題，民進黨側翼又用「甩鍋國民黨」的老招，說國民黨四縣市佔7成想化解，但你們是不是忘記，這個授權是民進黨自己核可的？

趙少康小編指出，綠營口中所謂的7成也才2萬人，27萬中的2萬連1成都不到，「別笑死人了，另外9成的名單一起公布啦！」何況這2萬人還有很多都是地方的鄰長，他們是真正辛苦付出的第一線，遠比行政院前發言人丁怡銘之流還有資格打疫苗。

趙少康小編強調，他們是在問為什麼第二類會從9萬變27萬，綠營側翼卻只敢切一個小項出來嗆「2萬佔7成」；如果第二類真的藍營多，民進黨早就公布名單把藍營打死了，結果一看名單，反對公布的都是綠營立委，「有種公布啊，不要只會揭露局部名單，告訴大家多出來的18萬到底是誰。」