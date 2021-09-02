據英國廣播公司(BBC)、「Politico」的報導，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）1日證實，美軍很可能會與塔利班協調，共同打擊「伊斯蘭國」(IS)的附屬組織「呼羅珊伊斯蘭國」；不過，防長奧斯汀仍語帶保留地表示，「未來與塔利班會發生甚麼事，還很難預測」。

防長奧斯汀、參謀首長聯席會議主席密利1日舉行美軍自阿富汗完成撤離以來，首次的公開記者會。

在回應美國和塔利班在阿富汗針對ISIS-K的反恐作戰問題時，奧斯汀表示五角大廈與塔利班民兵組織的工作關係，不會超出8月31日才結束的大規模撤退任務時期之範疇。

他坦承，美軍的確「與塔利班針對一系列議題展開非常有限的合作，盡可能的讓更多人能夠離開，僅此而已。我不會針對更廣泛的議題做出跳躍式邏輯的回應。就塔利班來說，很難預測未來雙方關係會如何發展」。

隨後，密利將塔利班形容為「無情的組織」，是否會改變還需要進一步的觀察。至於美軍在喀布爾國際機場執行撤退任務的過程中，五角大廈曾組織與塔利班合作，讓塔利班協助美國公民離開阿富汗；密利解釋，「在戰爭中，為了降低風險有必要做該做的事」。

但當問到美國是否可能與塔利班合作，共同打擊ISIS-K，密利則稍稍停頓，然後回答「這是有可能的」；此時奧斯汀插話回應，「再說一次，我不想針對未來做出任何預測。我會說我們盡一切努力持續專注於ISIS-K；了解其脈絡，並在未來選定時間，讓他們為自己行為付出代價」。

ISIS-K與塔利班彼此仇視。8月26日，喀布爾機場傳出自殺炸彈攻擊，炸死13名美軍、受傷18人，也造成至少169名阿富汗人死亡。這次攻擊是自2011年以來，美國在阿富汗遭遇的最致命傷亡事件。

美國隨後在28日以無人機發動報復攻擊，並在阿富汗東部的楠格哈爾省(Nangarhar province)殺死2名ISIS-K成員。美國在29日的另一次無人機攻擊中，摧毀喀布爾機場附近的1輛裝載炸藥的ISIS-K車輛；不過，這次的無人機攻勢同樣也殺死10名阿富汗平民。同日，五角大廈成功攔截5枚射向機場的火箭彈攻擊。

撤軍過程中，美國政府高層一再強調雖然美軍不會再實際出現於阿富汗；但五角大廈將積極透過超視距能力，徹底根除區域恐怖主義威脅。總統拜登8月31日更在白宮演說時強調，「我們會持續在阿富汗與其他國家打擊恐怖主義，我們只是不會透過地面戰爭來達成這一點」。