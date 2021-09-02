香港資深女星溫碧霞2001年在電視劇《封神榜》性感詮釋「坦己」，讓她擁有「最美妲己」稱號，年過半百的溫碧霞，至今仍擁有不科學美貌，而不吝嗇曬美照的溫碧霞，日前則分享一系列美照，溫碧霞還放送福利、露出側胸，不過，在溫碧霞曬出的合照中竟出現風靡台灣撞球界的「漂亮寶貝」陳純甄，也意外成為照片亮點。

55歲溫碧霞每回曬照都以凍齡顏值和前凸後翹的好身材，成為外界討論話題，而不吝嗇曬美照的溫碧霞，日前則在微博曬出遊美照，只見她身穿亮黃色細肩帶小洋裝，不只胸前開深V超養眼，洋裝側身的寬鬆設計，讓溫碧霞一舉手就讓側胸若引若現，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

溫碧霞大秀凍齡美貌。（圖／取材自溫碧霞微博）

不過照片還有一個亮點，溫碧霞身邊還出現好久不見的撞球選手陳純甄，現年46歲的陳純甄是風靡台灣撞球界的天后，外型亮麗的陳純甄還擁有「漂亮寶貝」的美名，由於陳純甄退役後，接連爆感情和財務糾紛，因此淡出螢光幕好一段時間，如今，陳純甄頂著金色俏麗短髮，開心露燦笑與溫碧霞的合照，只不過大陸網友似乎沒認出陳純甄，都把焦點放在溫碧霞的美貌，留言區沒人討論陳純甄。

陳純甄頂著金色短髮，開心露燦笑與溫碧霞合照。（圖／取材自溫碧霞微博）

而陳純甄直到今（2日）天凌晨才在臉書曬出與溫碧霞同框照，她則發文寫下：「好久好久沒有這樣的生活，感覺好遙遠，短短一個小時，足已」。