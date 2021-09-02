印尼一名男子偷走一隻寵物貓後宰殺販售，印尼北蘇門答臘省棉蘭地方法院日前將他依竊盜罪判刑2年半。如果依虐待動物罪判處，最重只有9個月刑期加上小額罰款。

印尼新聞網站雅加達椰子網（Coconuts Jakarta）報導，棉蘭（Medan）地方法院在8月31日依印尼刑法的偷竊罪判處拉菲勒斯（Rafeles Simanjuntak）2年6個月的刑期。在虐待動物的案例中，這是相對重的判刑。

報導指出，動保團體歡迎棉蘭地方法院的判決。依印尼刑法，虐待動物罪名最重僅會被判處9個月的刑期及小額罰款。印尼動物守衛者（Animal Defenders Indonesia）創辦人多尼（Doni Herdaru）說，這對虐待動物者來說，是一項教訓。

點滴網（Detik）報導，女飼主遺失貓後到處尋找，最後在拉菲勒斯家中找到愛貓被肢解後的頭部等殘骸，而向警局報案。拉菲勒斯是販賣狗肉、貓肉的攤商，他在4月被逮補、拘禁。依刑法偷竊罪，最高可判處5年，檢察官求刑3年。