晶圓代工廠聯電在漲價題材持續發酵下，今天股價進一步走高，早盤一度達新台幣66.6元，續創近21年新高價。矽統持有聯電2.85億股，持股市值高達189.8億元。

晶圓代工產能供不應求，半導體業界普遍預期，明年產能仍將持續吃緊。晶圓代工廠也紛紛調漲代工價格，繼龍頭廠台積電日前全面調漲價格後，三星（Samsung）也跟進通知客戶將調漲代工價格。

法人預期，明年晶圓代工價格可能持續調漲，晶圓代工廠營運可望受惠，由於成熟製程產能相對吃緊，聯電受惠程度將相對更大。

外資、投信及自營商三大法人連續6個交易日共買超聯電24萬9271張，推升股價攀高。聯電今天在市場買盤積極湧入下，至10時一度達66.6元，續創近21年來新高價，上漲2.5元，市值攀升至8273億元。

矽統持有聯電2.85億股，持股市值也隨著水漲船高，達189.8億元，以矽統目前股本63.09億元計，每股價值達30元。矽統今天股價也有不錯表現，一度達28元，上漲0.95元，漲幅約3.51%。（編輯：楊蘭軒）1100902