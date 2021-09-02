美國網球公開賽現正戰的火熱，我們台灣網壇一姊謝淑薇首輪直落二連續兩盤擊敗美國華裔選手劉婧文晉級第二輪，這是謝淑薇生涯第五次闖進美網第二輪(前四次分別是2008、2013、2018以及2019)，本屆第二輪的對手是來自西班牙的托莫(Sara Sorribes Tormo)，托莫首輪以下克上擊敗大會第22種子穆霍娃(Karolina Muchova)，也絕非省油的燈，究竟謝淑薇和托莫誰會取得勝利挺進第三輪呢？

謝淑薇雖然速度或力量都不算突出，但擊球刁鑽的角度與落點往往讓對手望球興嘆，連WTA(女子網球聯合會)官方都曾稱讚球技精湛的謝淑薇是頂尖的魔術師。現年35歲的她狀態並沒有受到年齡影響，今年澳網表現十分出色闖進八強，是台灣繼2010年盧彥勳後，第二位晉級大滿貫單打八強的選手！托莫現年24歲，目前世界排名第41名，來自西班牙的她與同鄉天王納達爾一樣最擅長在泥地球場出賽，其實托莫在硬地球場也表現不俗，今年三月曾在墨西哥的硬地球場- WTA瓜達拉哈拉公開賽拿下冠軍。

謝淑薇和托莫截至目前曾經有過3次交手紀錄， 3次都由謝淑薇取得勝利，其中除了2017年的WTA布達佩斯公開賽打了三盤以外，2018的WTA康乃狄克公開賽(6-46-2)以及2019年的WTA奧克蘭公開賽(6-36-2)都是直落二結束戰局，本屆美網第二輪謝、托兩人預計在台灣時間週四(9/2)晚上23:00展開第4次對決，估計還是由謝淑薇勝出的機會較大，大小玩法的部分考量到兩人首輪的表現以及近期對戰內容，建議喜歡運彩的朋友們可以投注小分。