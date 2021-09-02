因受新冠疫情復甦影響，有數據顯示8月亞洲和歐洲大部份地區的製造業活動放緩，其中中國公佈8月製造業PMI（採購經理人指數）數據不如預期，降至18個月來低位，而中國約佔全球銅消費量的一半，引發需求疲軟的擔憂，致周三銅價下跌，連帶拖累其餘多數金屬價格均跌。

分析師表示，隨著世界能源轉型從石化燃料能源轉向電氣化，基本面金屬需求將會提升，其中銅價在2020年大漲26%之後，今年又上漲了20%，預計明年銅價均值將略高於每公噸9,000美元。

終場周三(9/1)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌357美元，報每公噸33,550美元；期鎳下跌215美元，報每公噸19,332美元；期鋅下跌22美元，報每公噸2,981.5美元；期鋁下跌28美元，報每公噸2,690美元；期銅下跌184.5美元，報每公噸9,335.5美元；期鉛上漲17.5美元，報每公噸2,273.5美元。(商品行情網)