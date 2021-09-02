隨著電動車蓬勃發展，終端鋰電池市場需求因此受益，進一步帶動金屬鋰市場交易熱絡，據CIP商品行情網資料顯示，中國金屬鋰99%工業級，本周市場流通價每公噸集中在72-76萬元之間，較上周價格上漲2.7%，與去年同期比漲幅高達61%。(商品行情網)