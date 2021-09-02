《商情》樂觀前景 金屬鋰價續漲 10:362021/09/02 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著電動車蓬勃發展，終端鋰電池市場需求因此受益，進一步帶動金屬鋰市場交易熱絡，據CIP商品行情網資料顯示，中國金屬鋰99%工業級，本周市場流通價每公噸集中在72-76萬元之間，較上周價格上漲2.7%，與去年同期比漲幅高達61%。(商品行情網) 《商情》供應緊張 鎳價連2漲 《類股》散裝航運漲多拉回 向上趨勢不變 #金屬 #商品行情 #樂觀 #鋰價 #續漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》颶風威脅減弱 紐約棉花續跌 10:192021/09/01 財經 《半導體》晶圓代工漲價延燒 聯電攀高價 10:192021/09/01 財經 《其他電子》貿聯-KY多方受惠 長期營收樂觀 08:032021/09/01 財經 《半導體》2外資續讚聯詠 目標價最高787元 10:362021/09/01 財經 1分鐘讀財經》半導體成熟製程漲價 他爆毛利率最大贏家 08:282021/09/02 財經 半導體成熟製程一路漲… 晶圓三雄毛利率飆升 04:102021/09/02 財經要聞 疫情捲土重來 陸製造業PMI 18個月新低 04:102021/09/02 財經要聞 《商情》豆油走弱 大馬棕櫚油連三跌 09:452021/09/02 財經 天然氣連3漲 10月電價蠢動 04:102021/09/01 財經焦點 大陸再祭鐵腕 鐵礦砂價重挫 04:102021/09/02 財經要聞 《商情》供應擔憂 亞洲SM觸及兩周高點 15:422021/09/01 財經 財經熱門新聞 他買長榮、陽明暴賠138萬卻死也不賣 原因藏對帳單上 網全看呆了 - 財經 大陸再祭鐵腕 鐵礦砂價重挫 - 財經要聞 - 工商時報 暴賺2億一夕變慘賠107億 這上市公司竟稱：會計搞錯了 - 財經 半導體成熟製程一路漲… 晶圓三雄毛利率飆升 - 財經要聞 - 工商時報 阿富汗完全獨立 塔利班三策略奏效 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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