本週四在中國賽區（LPL）正式結束夏季賽事之後，緊接而來的是攸關2021世界大賽（Worlds 2021）參賽資格的中國區域選拔賽。本屆世界大賽LPL有4個名額，除了晉級夏季賽冠軍決賽的趣加鳳凰（FPX）及EDG戰隊，確定已取得參賽資格之外，剩下的名額，將從區域選拔賽中選出。區域選拔賽有3場比賽，由夏季賽排名第3至第6的隊伍參賽，分別是WE戰隊、LNG戰隊、皇族RNG以及RA戰隊，9/3（五）第1場比賽由皇族RNG對上WE戰隊，接著第2場比賽將在9/4（六）由LNG戰隊對上RA戰隊，前兩場比賽獲勝的隊伍，會在9/5（日）進行第3場比賽，決定世界大賽LPL代表隊的第3及第4種子隊伍（第1至第3種子晉級正賽、第4種子要從入圍賽開始打）。

9/3(五) 15:30 WE戰隊 @ 皇族RNG

季後賽第4輪比賽（8/22）以3：2將EDG打入敗部的WE，終究是冤家路窄，準決賽階段（8/29）再次遭遇自敗部復活的EDG，WE最終以0：3不敵EDG遭到淘汰，無緣決賽；自第1輪比賽一路征戰至準決賽的WE，終究還是不敵冗長的賽事所帶來的損耗，在與EDG的比賽中，WE全隊的狀態明顯掉了許多，不僅選手在對線期無法取得優勢，幾次團戰失利最終也讓WE與勝利失之交臂。相較之下，WE的對手RNG，在季後賽第3輪比賽（8/19）意外遭到LNG淘汰後，RNG有2個星期的時間能讓選手獲得充分的休息、備戰區域資格賽以及研擬新戰術；作為隊伍主要傷害輸出的中路Cryin及下路GALA，雖然在上次的比賽發揮不佳使隊伍輸掉比賽，但兩人都是頂尖的選手，只要有足夠的時間進行調整，還是能夠將狀態拉滿，並再次帶領RNG登上世界的舞臺。本場比賽，看好以逸待勞的RNG能輕鬆拿下勝利。

推薦投注：

大小－小4.5（局）勝

讓分－皇族RNG（－1.5局）勝

9/4(六) 16:30 RA戰隊 @ LNG戰隊

RA是否能取得世界大賽的門票，關鍵在於中路FoFo及打野Leyan兩人的狀態，雖然FoFo的表現一直都很穩定，但Leyan仍是最讓RA感到頭痛的選手；季後賽第3輪比賽（8/20）RA以2：3敗給WE，從比賽的數據來看，在RA取勝的第3及第4局，Leyan分別打出KDA指標11.0、12.0的成績，但在RA落敗的第1、第2及第5局，KDA指標只有1.3、1.0及0.5，表現相當兩極，這也註定RA的成績不是大好就是大壞。另一方面，RA的對手LNG，雖然在季後賽第4輪比賽分別以0：3、1：3敗給FPX及EDG遭到淘汰，但畢竟是力克蘇寧易購（SN）、滔博電競（TES）及RNG等勁旅的隊伍，相信實力也不亞於RA。本次比賽，雙方勝負難料，但RA的狀態好壞落差頗大，比賽出現「小」比數（3：1或1：3）的可能性高，再加上LNG季後的5場比賽中也有4場是開「小」（4.5小），看好開「小」機會高。

推薦投注：

大小－小4.5（局）勝