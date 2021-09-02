新北市1名外送員2日凌晨疑似因後座載著女友，因此未裝上外送箱就在外送餐，在1處餐廳等餐時，遭到目擊民眾痛罵「那麼不想做，你就不要做啦，就是有你這種老鼠屎」，他當下竟還拿出手機反拍對方，甚至不斷翻白眼辯稱不知道怎麼裝外送箱，全程被民眾拍下PO網，引發熱議。

影片中，該名目擊者當時對該外送員說「你會不會覺得你很誇張，什麼都沒帶，載了女朋友就出來送餐」，並轉頭告知店家說不用給該外送員餐點，因為對方違反公司推定，未著規定衣服、安全帽及外送箱，希望店家能回報客服；而該外送員則不斷拿著手機反拍對方，甚至辯解不知道外送箱該怎麼用

該目擊者對外送員嗆說「那麼不想做，你就不要做啦」、「就是有你這種老鼠屎」；而外送員聽到對方說「老鼠屎」，馬上回嗆說「你繼續罵，我會告你」，之後轉頭向店家說他真的不會用外送箱，還說店家要他送他就送；目擊者則不斷要求店家告知客服，將此訂單轉單，讓公司將此外送員停權。

最後店家告知該外送員已轉單，該外送員才調頭離開；影片被上傳到臉書社團「外送員的奇聞怪事」中，引發不少外送員留言痛罵，「什麼東西都沒有就要取餐，那一樣去取餐的熊貓帶大小箱看到一定很傻眼」、「太扯了，什麼都沒有還帶個妹」、「什麼都沒帶還在那邊一副無所謂的樣子，已經不是老鼠屎可以形容了吧」。