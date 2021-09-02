當地時間9月1日，歐洲議會外委會通過「歐盟-台灣政治關係與合作」報告，中國駐歐盟使團發表聲明，表示強烈反對，認為歐盟此舉嚴重違背一個中國原則。

歐洲議會外委會這份報告呼籲歐盟提升與台灣「政治關係」，推動將在台「歐洲經貿辦事處」更名為「歐盟駐台灣辦事處」，將台納入歐盟印太戰略考量，支持台當局以觀察員身份全面參與有關國際組織等。

中國駐歐盟使團發表聲明稱，歐洲議會外委會不顧中方勸阻，公布所謂「歐盟-台灣政治關係與合作」報告，公然鼓吹提升歐台關係，有關內容遠遠超出歐盟及其成員國對台開展非官方經貿合作、文化交流等範疇，嚴重違背一個中國原則，損害了中歐互信與合作，我們對此表示強烈反對。

聲明重申，世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分。這是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，也是中歐建交和發展雙邊關係的政治基礎。

聲明表示，在中國和歐盟發佈的各類文件和聲明中，歐方均對一個中國原則予以重申。歐盟言必稱國際規則，歐洲議會作為歐盟的重要機構之一，理應恪守自身承諾，在實際行動中予以堅持並落到實處。

聲明表示，中方敦促歐洲議會有關委員會及議員認清台灣問題的高度敏感性，立即糾正有關錯誤言行，為維護中歐關係的政治基礎發揮積極和建設性作用。