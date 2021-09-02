36歲歌手盧廣仲最近為電影《刻在你心底的名字》所獻唱的歌曲〈刻在我心底的名字〉衰捲抄襲疑雲，先是被指出和老歌〈Reality〉相近，又爆出和大陸鋼琴家2019年作品〈自由が丘〉、日本作曲家2015年發表詩歌〈主は我らの太陽〉相似，引來〈Reality〉原唱、〈自由が丘〉作曲家回應，而〈刻在〉原唱盧廣仲對此神隱了5天，最近終於留言發聲，也讓粉絲鬆了一口氣。

盧廣仲所演唱的〈刻在我心底的名字〉去年勇奪金馬獎最佳原創電影歌曲，近日又封金得到金曲獎年度歌曲，未料卻捲入抄襲質疑。對此，〈刻在〉作曲人之一的大馬創作人謝佳旺強調絕非抄襲，「抄襲這2個字實在像把利刃直接刺進我的心臟」，並表示兩首歌的氛圍不同，但他第一次聽到〈自由が丘〉時也因為相似的前奏被驚嚇到，澄清：「我不可能會偶然地在哪裡聽到這首歌而留在耳朵裡」。

盧廣仲現身回覆替他加油打氣的網紅發文。（圖／翻攝自嚎哮排演臉書）

而對此，〈自由が丘〉的鋼琴家JINBAO透露：「在流行歌曲裡，有幾句像也是存在的，和聲進行一樣也是很正常的事情。當然也不排除作者聽過我的這首作品。我個人不是特別在意」，〈Reality〉原唱理查德桑德森收到網友私訊發問也同步表示只覺得副歌相近，但不能說有任何抄襲。

網紅「嚎哮排演」上月底曬出影片剖析〈刻在〉的抄襲疑雲，他搞笑表示不懂音樂，只能用諧音「抱來借你玩」教大家抄襲的英文念作「plagiarism」，最後強調整起事件都跟盧廣仲無關，自己只想隔空幫盧廣仲打氣，大喊「廣仲Love You」，引來神隱的盧廣仲親自留下3顆綠色愛心表達感謝，看似心情已平復不少，也有2000多名網友按讚盧廣仲的留言，並寫下：「支持小隊長」、「你是最棒」、「沒事的，大家都愛你」。