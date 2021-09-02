台灣高鐵宣布中秋疏運期間（9／17至9／22）再次大幅增開184班次（南下83班、北上101班），總計6天提供981班次列車的旅運服務，同時配合調整乘載率上限至八成，原自8／20已開放預購之中秋疏運各車次列車，可再釋出部分座位，高鐵公司將併同疏運再增開車次，將所有釋出座位同步自9／4（六）凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵配合交通部8／30公告調整列車發售座位數上限至八成，除中秋疏運期間外，各車次列車均已釋出座位、加強服務旅客；目前各車站非付費區亦開放旅客於維持社交距離狀況下，可暫時取下口罩飲食，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩。

高鐵公司表示，已完成全車隊34組列車整備作業，將全數投入中秋疏運，期以最大運能服務旅客。同時，疏運期間也將特別延後收班，包括：9／17（南下）及9／21（北上）之部份夜間車次，最晚將延至晚間12：30抵達端點站，以服務更多旅客。

高鐵公司指出，為釋出中秋疏運期間已預售車次之部分座位，系統必須進行相關設定作業，因此，9／3（五）晚間23時至24時，高鐵站外售票通路將暫停交易，敬請旅客特別留意。