行政院預計將在10月推出五倍券振興，各地方政府也紛紛磨拳擦掌準備搶食這塊商機，宜蘭縣政府2日宣布將配合振興券推出「五告誠意 FUN心遊蘭陽」加碼振興觀光方案，共有住宿加碼送電子消費抵用券、消費滿額抽百萬名車、團體旅遊補助等五大項，希望能成功吸引遊客到宜蘭旅遊，發揮振興券的加乘效益。

台灣的疫情趨緩，中央政府為振興經濟，預計在10月發放振興五倍券，宜蘭縣政府與縣內觀光產業研議後預計配合五倍券推出「五告誠意 FUN心遊蘭陽」五項加碼振興觀光方案，分別是「住宿加碼送電子消費抵用券」、「食宿遊購5折起」、「消費滿額抽百萬名車」、「趣遊宜蘭-團體旅遊補助」及「景區展館門票優惠」。

「住宿加碼送電子消費抵用券」是縣政府與在地的合法旅宿業者合作，遊客只要持五倍券在宜蘭入住1晚，將加碼贈送電子消費抵用券最高每房1000元（雙人房500元、四人房1000元），可至縣內配合的觀光工廠、休閒農場、博物館家族、餐飲、伴手禮、商圈、夜市小吃等店家折抵消費，讓遊客吃喝玩樂一次滿足。

「食宿遊購5折起」則是整合縣內旅宿、觀光工廠、休閒農場、博物館家族、餐飲、伴手禮、商圈、夜市小吃等店家，配合五倍券推出組合優惠，最低可享有5折優惠；「消費滿額抽百萬名車」則是規劃串聯縣內旅宿、觀光工廠、休閒農場、博物館家族、餐飲、伴手禮、商圈、夜市小吃等店家，遊客在店家消費，除能享超值優惠，消費達一定額度就可參加百萬名車抽獎活動。

「趣遊宜蘭-團體旅遊補助」則邀請團體旅客前往宜蘭指定地點，包含轄內的合法觀光工廠、領有農業主管機關核發許可登記證的休閒農場、夜市以及到轄內原民鄉住宿、DIY體驗、餐食等，至少參與2項並進行2天1夜行程，將補助旅行社每人500元；「景區展館門票優惠」則是遊客在宜蘭縣消費，縣轄的風景區將提供門票優惠。

縣府表示，這是縣府所規畫的內容，但仍須縣議會通過追加預算，至於經費來源主要是今年因疫情而停辦的童玩節相關活動經費，同時將配合振興券的時間同步推出。