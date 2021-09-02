首批93萬劑輝瑞／BNT抵台，將優先讓12至17歲學生造冊施打，並將18至22歲納入接種對象，另外AZ也開放讓23歲以上民眾預約。一名網友在網路發文哀號，當初所有疫苗都勾選了，但因為一直打不到國際劑疫苗才打高端，結果現在AZ、BNT都開放預約及意願登記了，「我悲慘的命運」。

原PO今（2）日凌晨於PTT八卦板抱怨，當初AZ和莫德納都有登記施打意願，但一直覺得打到的機率很渺茫，只好在高端上線時加選，結果才登記不到一個星期，就收到接種通知，8月27日到接種站施打。

原PO無奈地說，沒想到8月28日指揮中心就宣布，將BNT加入1922疫苗預約平台供民眾加選；同時也讓29歲以上族群預約打AZ；8月31日又再將AZ的預約年齡下修至23歲以上，「這幾天打了高端的人現在在想什麼？有沒有卦？附上我的疫苗接種卡，證明我悲慘的命運」。

一名男子打高端後懊悔不已。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，不少網友大酸，「至少你不會苦於沒有第二劑，打高端愛台灣」、「一劑高端 終生高端」、「沒有藥害，頂多無效，有什麼好後悔」、「高端28天就能打完兩劑，還沒人搶」、「輪到你，就去打，別懷疑」。

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