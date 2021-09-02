原本在盧森堡啟運時，輝瑞疫苗貨物上綁有的「復必泰」布條。（中新社）

首批93.2萬劑BNT疫苗抵台！張淑芬、慈濟一同接機 陳時中：感謝感謝再感謝

首批輝瑞/BNT疫苗約93.2萬劑今早7時由盧森堡貨運航空CV7962貨機運抵桃園機場，原本在盧森堡啟運時，貨物上綁有的「復必泰」布條，結果抵台後卻在出艙前，「復必泰」布條離奇消失，據了解，桃勤人員在海關尚未審查核對艙單貨物前，就被授意先閃進貨艙拆布條。

首批抵台的BNT疫苗今出艙卸貨時，卻發生過去疫苗來台從未發生的罕見狀況，依照規定，飛機抵台貨艙必須打開消毒，但這班盧森堡貨機抵台後，工作人員並沒有像平常作業時把艙門全打開，而是把貨艙開了一個可供人進入的小縫，清消人員應付性的噴灑了約2秒，接著就有1名桃勤人員迅速閃進貨艙，一直到BNT疫苗出艙前，這名人員都沒有再出現。

原本在盧森堡啟運時，BNT疫苗貨箱上綁有的「復必泰」布條，但在運抵桃園機場出艙時，貨物上的「復必泰」布條卻離奇消失。據側面了解，這名違反規定「閃進」飛機貨艙的桃勤工作人員，是被授命趕在開艙讓媒體拍攝前，先將印有「復必泰」的布條先拆掉。

首批BNT疫苗今抵台，但疫苗外箱上卻沒有復必泰的字條。（陳麒全攝）

資深退休海關關員表示，這個動作確實有違反「海關緝私條例」規定的嫌疑，因為貨物尚未經海關關員核對艙單編號，且這些貨物根本沒有理貨的問題，因此該名桃勤人員先搶進貨艙究竟有何目的不得而知。

對於媒體詢問裝箱外觀有不符合捐贈單位對政府先前說明的設計字樣，台積電表示，這是廠商首批派送時的宣傳慣例，在抵達後移除。