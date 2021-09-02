今天在大聯盟場上洋基以4：1擊敗天使，停止最近4連敗，目前戰績是77勝56敗，仍暫時排在美聯東區第二，他們13連勝後遭遇連敗，這場對他們來說非贏不可，否則士氣又會往下沉。此戰洋基派出王牌先發投手寇爾(Gerrit Cole)，他大顯神威，總計投7局被敲4安打失1分，狂送15次三振沒有保送。

It’s a Cole world after all. pic.twitter.com/mdBtLNAna3 — New York Yankees (@Yankees) September 2 2021

此戰完美表現讓他成功拿下勝投，目前戰績14勝6敗，自責分率2.73，每局被上壘率0.97，在25場出賽能拿下這樣的戰績非常不容易，另外他還送出本季第215次三振，問鼎美聯賽揚獎機會越來越濃厚。此戰他與天使大谷翔平對決也是一大看點，今天大谷翔平慘遭寇爾封鎖，吞下3K，4打數無安打，打擊率下降到.260。

今天寇爾幾乎無人能敵，對決大谷翔平用三次超過98英哩速球讓對方揮空，整場比賽讓天使揮空多達32次，寫下生涯新高紀錄，另外他也成繼2015年皮內達(Michael Pineda)、2017年田中將大後第三位能單場飆15K無保送洋基球員，幾乎成為洋基的三振新天王，近7場比賽他一共就飆出68次三振。

洋基打線也給予寇爾相當大幫助，第3局靠渥特(Luke Voit)一壘安打率先拿2分，4局賈登納(Brett Gardner)也貢獻一壘安打得分，比數3：0，天使先發投手(Packy Naughton)僅投3.2局就挨6安失3分退場，對天使來說投手仍是硬傷。第6局佛萊徹(David Fletcher)擊出二壘安打拿下1分，他是少數沒被寇爾三振的天使打者。

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比賽第8局「法官」賈吉(Aaron Judge)送給天使投手西謝克(Steve Cishek)一支陽春炮，敲出本季第30轟，今天一共3打數2安打，打擊率仍維持超高檔的.299，無愧本季洋基最穩定重炮手。9局下半洋基保有4：1領先，派出終結者查普曼(Aroldis Chapman)，他以1局1K表現成功關門，目前自責分率是3.68！