首批BNT疫苗原有裝箱「復必泰」字樣消失。（圖／中新社）

BNT疫苗抵桃園機場畫面。(中時新聞網直播)

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首批BNT疫苗共計93萬劑，於今(2日)上午7時抵達桃園國際機場，初步規劃將優先開放給12歲至17歲(含)青少年族群造冊接種。而今早抵台的疫苗裝箱外觀並無「復必泰」字樣，引發網友熱烈討論，有網友在相關新聞留言表示「指揮中心還在在意『復必泰』三個字，真是夠了...」；更有網友直言，「人命比不上復必泰3個字，這陳時中台灣防疫罪人」。

指揮中心說明，此批BNT疫苗共計93萬劑。後續將再視疫情趨勢、接種狀況及疫苗到貨情形等綜合評估，開放其他對象接種。至於本批效期至明(2022)年1月15日。

不過，在疫苗下飛機的時候，有媒體發現裝箱外觀上並無「復必泰」字樣，與先前傳聞不同。先前陳時中曾承認可能有復必泰字樣、且以「訂西裝」為例表示願意接受。結果今首批到貨BNT並無復必泰字樣，立刻引起網友關注。不少人在相關報導底下留言表示，「現在還在糾結字樣」、「我最不放心的昰政府，怕亂衝康」、「人命比不上復必泰3個字 這陳時中台灣防疫罪人」、「文字遊戲比人命還重要」。也有網友認為疫苗到貨最重要、只要是疫苗是沒問題可以打得就好。

關於復必泰字樣問題，永齡基金會執行長劉侑彤表示，裝箱外觀的字樣因為未事先告知，所以要求抵台移除。

首批BNT疫苗

網友留言。(取自YAHOO新聞)