18公斤非洲豬瘟肉品入侵竹市！移民署新竹市專勤隊透過網路偵蒐，發現新竹市區一家越南雜貨中盤商疑似販售越南豬肉製品，專勤隊人員8月31日前往稽查，當場查扣32公斤肉製品，其中18公斤驗出非洲豬瘟病毒陽性，將續報地方檢察署指揮偵辦並向上溯源。

為加強查察國內可疑豬瘟肉品流向，新竹市專勤隊再次出擊，日前透過網路偵蒐，於網路購物平台發現新竹市區一家越南雜貨中盤商，以網路販售越南進口食品為主，該店家由林姓國人與越南籍配偶經營，疑似販售越南豬肉製品。

專勤隊人員為免打草驚蛇，事先前往查察發，確實現有標示不明豬肉製品，立即聯繫新竹地方檢察署、新竹市警察局、衛生局及動保處等稽查小組人員前來查扣，當場查扣越南進口火腿28包、脆骨捲8包、蝦捲27包及炸豬皮2罐，合計32公斤。

經過檢驗，其中合計18公斤的越南火腿及越南脆骨捲，竟驗出非洲豬瘟病毒陽性，專勤隊將續報地方檢察署指揮偵辦並向上溯源。新竹市專勤隊隊長范育誠表示，為保護國人健康及台灣養豬產業，將加強透過新住民網絡宣導非洲豬瘟防疫資訊，並持續配合聯合稽查小組追查非洲豬瘟肉品流向，再次呼籲商家切勿使用或販售來源不明肉品。

新竹市專勤隊指出，如違反規定，查扣物品將依法沒入銷毀，另可依動物傳染病防治條例第41條規定，最高處7年以下有期徒刑，併科罰金300萬元以下罰金，請民眾勿以身試法。