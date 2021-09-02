仁新(6696)董事會通過子公司Belite Bio, Inc(Belite)擬赴海外證券市場申請上市掛牌案，並訂於10月18日召開股東臨時會決議及提請授權董事會全權處理。仁新表示，Belite海外上市案目前尚在評估規劃階段，未來是否落實送件、送件時點及申請時間長短、申請是否獲批等仍存有不確定性及不可預測性，目前考慮的海外上市地包括但不限於日本、香港、美國、澳洲，預計釋出股權比例仍需配合上市地相關法規、上市規則、市場情況及與承銷商協商後訂定，然而，預計Belite的海外上市案不會影響仁新對該子公司的控制力，且仁新將繼續於台灣登錄興櫃。

仁新指出，科學及醫學進步日新月異，專利保護亦有期限，新藥公司需持續地融資以推進研發及臨床試驗以抓住市場機會，追求全體股東的最大利益。若Belite成功於海外上市掛牌，預計除可進一步提升其國際知名度、財務狀況及融資能力，吸引優秀人才，增強公司的全球競爭力，以推進乾性黃斑部病變口服藥物臨床試驗、提高未來產品授權之議價能力、搶攻乾性黃斑部病變每年約200億美金的未被滿足醫療需求市場外，亦可減輕仁新對Belite財務支持，為仁新及Belite未來營運資金、研發資金需求提供更有效率的融資環境，進一步推進更多新藥項目的開發進度，同時可改善集團合併報表的財務結構，對仁新及Belite之財務、業務及股東權益有正面效益。

仁新進一步表示，美國、中國大陸、日本是全球前三大藥品市場，但迄今尚無治療乾性黃斑部病變新藥核准上市，也沒有任何一家以開發乾性黃斑部病變口服藥物為適應症的新藥公司掛牌上市，Belite的LBS-008候選新藥將可提供未被滿足的醫療缺口；考量仁新的整體長遠發展，讓Belite能有效運用海外資本市場募集資金，亦可減輕仁新對子公司的財務支持，改善集團財務結構；同時仁新本身還能進一步推進更多新藥項目的開發進度，其中透過全癌症技術平台CDC7(Cell Division Cycle 7, 細胞分裂週期7)所開發的LBS-007，已取得FDA授予治療急性淋巴性白血病孤兒藥資格，希望能在今年底前推進臨床一期。