玉晶光(3406)董事會決議新設「茂晶光電(廈門)有限公司」，待投審會通過後，為未來擴產預做準備，美系外資認為，新投資案可能是玉晶光為VR產能的擴充，並預期玉晶光將從AR/VR多年驅動成長中受惠，重申玉晶光「買進」評等，今天玉晶光盤中股價走高。

玉晶光在逐漸站穩蘋果手機鏡頭供應商後，不僅全力布局AR/VR及車載鏡頭等新興應用，在擴產也轉趨積極，目前廈門廠區已有4座廠在運作，第5座廠已部分開始生產，第4季可望正式加入量產，預計將增加約10%產能，台灣廠亦部分投產，年底前可望全面量產，未來台灣廠將以生產LED閃光燈、VR及技術較高的感測鏡頭為主。

玉晶光今年上半年資本支出達20億元，看好AR/VR等前景，董事會決議再斥資4500萬美元(約12.6億元)新設「茂晶光電(廈門)有限公司」，玉晶光表示，為因應集團永續發展、多角化經營及分工，新設「茂晶光電(廈門)有限公司」，該公司主要營業項目為光學鏡頭及其零組件之製造及銷售等，待投審會通過後，將以購買現有廠房為優先，為未來的擴產預做準備。

目前AR/VR產品布局已逐步發酵，玉晶光目標是3年到5年非手機產品占比能達到30%到40%。

玉晶光上半年稅後盈餘為3.98億元，年減60%，每股盈餘為3.56元，由於今年順利拿下蘋果iPhone新機所有鏡頭，玉晶光營運隨新機拉貨啟動快速攀升，7月合併營收16.48億元，較上月增加45.16%，年成長5.37%，為109年11月以來新高，亦是歷年同月新高；累計前7月合併營收為67.5億元，較去年同期減少7.93%，隨著蘋果新機拉貨啟動，玉晶光預期，下半年營運將優於上半年。

美系外資最新報告指出，玉晶光新設「茂晶光電(廈門)有限公司」可能是因應Oculus等大客戶為VR產能的擴充，我們認為，玉晶光可以提供頭戴式VR/AR多個零組件如：透視鏡頭、相機鏡頭和ToF鏡頭的鏡片，並有機會滲透到更多的客戶，從目前的Oculus到Sony和蘋果，我們相信玉晶光將從AR/VR多年驅動成長中受惠，成為新的成長動能，重申玉晶光「買進」評等及目標價680元。